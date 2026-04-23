Retards dans la livraison d’un immeuble : le groupe Bamba Ndiaye Sa condamné à payer 500 millions FCFA au port

Dans le cadre d’un contentieux l’opposant à la Société nationale du Port autonome de Dakar (Sonapad), le groupe Bamba Ndiaye Sa a été condamné, le 17 avril 2026, à payer 500 millions FCFA à titre de dommages et intérêts, selon le quotidien Libération, dans son édition de ce jeudi.



Dans la perspective de se doter d'un nouveau siège social, le Port avait conclu le 10 mai 2021, avec Bamba Ndiaye Sa, une convention ayant pour objet « la cession sous conditions suspensives des peines et soins édifiés sur des terrains dépendant du domaine portuaire », devant Maître Tabara Diop, notaire à Dakar. En contrepartie de ces travaux, l'entrepreneur devrait recevoir du Port un montant de 6.490.000.000 Fcfa, payables en deux tranches égales.



Toujours selon les informations du journal, après avoir reçu paiement de l'acompte de 3.245.000.000 Fcfa, dès la signature de ladite convention, un avenant du 05 décembre 2022 avait été signé entre Port et Bamba Ndiaye Sa en vue d'organiser le paiement du reliquat du prix de cession.



C'est dans ce contexte que le Port autonome de Dakar, pour faciliter l'achèvement des travaux de construction de l'immeuble, objet de la cession, avait remis une traite bancaire ou lettre de change de 3.245.000.000 Fcfa à l'entrepreneur qui s'était engagé à livrer l'immeuble en question dans un délai de 04 mois, soit au plus tard le 05 avril 2023. Mais, jusqu'à ce jour, l'immeuble n'a toujours pas été livré malgré le fait que le Port s'est acquitté de toutes ses obligations contractuelles. D'ailleurs, Mountaga Sy, l'ancien directeur général du Port, avait même initié une plainte pénale confiée à la Sûreté urbaine (Su) de Dakar pour enquête.



L’affaire pénale est en cours. Mais au civil, le tribunal de Commerce a déclaré le groupe responsable du retard dans la livraison des travaux, objet du contrat des 06 et 10 mai 2021.