Sénégal: Awa Guèye Kébé salue "la générosité et l'humanisme" d'Abdoulaye Wade

L'ancienne ministre d'État, Awa Guèye Kébé, a rendu un vibrant hommage à l'ancien président Abdoulaye Wade, qu'elle décrit comme un homme profondément humain, à l'écoute et doté d'une générosité exceptionnelle. Invitée du Jury du Dimanche, elle a affirmé ne pas être surprise d'entendre que l'ex-chef de l'État ne disposait pas d'épargne, tant il consacrait ses ressources à aider les Sénégalais.
Selon elle, Wade accordait une attention particulière aux sollicitations sociales, qu'il s'agisse de malades, d'étudiants ou de citoyens en difficulté. Chargée à l'époque de gérer les demandes d'assistance adressées à la présidence, elle assure avoir été témoin de son engagement constant envers les populations.
« Maître Abdoulaye Wade donnait jusqu'au dernier centime », a-t-elle témoigné, soulignant que l'ancien président insistait pour que les aides parviennent rapidement à leurs bénéficiaires.
Awa Guèye Kébé estime que les Sénégalais ignorent souvent l'ampleur des montants déboursés par Abdoulaye Wade pour répondre aux nombreuses demandes d'assistance qui lui étaient adressées.
Selon elle, Wade accordait une attention particulière aux sollicitations sociales, qu'il s'agisse de malades, d'étudiants ou de citoyens en difficulté. Chargée à l'époque de gérer les demandes d'assistance adressées à la présidence, elle assure avoir été témoin de son engagement constant envers les populations.
« Maître Abdoulaye Wade donnait jusqu'au dernier centime », a-t-elle témoigné, soulignant que l'ancien président insistait pour que les aides parviennent rapidement à leurs bénéficiaires.
Awa Guèye Kébé estime que les Sénégalais ignorent souvent l'ampleur des montants déboursés par Abdoulaye Wade pour répondre aux nombreuses demandes d'assistance qui lui étaient adressées.
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