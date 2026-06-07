Sénégal: Awa Guèye Kébé salue "la générosité et l'humanisme" d'Abdoulaye Wade

L'ancienne ministre d'État, Awa Guèye Kébé, a rendu un vibrant hommage à l'ancien président Abdoulaye Wade, qu'elle décrit comme un homme profondément humain, à l'écoute et doté d'une générosité exceptionnelle. Invitée du Jury du Dimanche, elle a affirmé ne pas être surprise d'entendre que l'ex-chef de l'État ne disposait pas d'épargne, tant il consacrait ses ressources à aider les Sénégalais.



Selon elle, Wade accordait une attention particulière aux sollicitations sociales, qu'il s'agisse de malades, d'étudiants ou de citoyens en difficulté. Chargée à l'époque de gérer les demandes d'assistance adressées à la présidence, elle assure avoir été témoin de son engagement constant envers les populations.



« Maître Abdoulaye Wade donnait jusqu'au dernier centime », a-t-elle témoigné, soulignant que l'ancien président insistait pour que les aides parviennent rapidement à leurs bénéficiaires.



Awa Guèye Kébé estime que les Sénégalais ignorent souvent l'ampleur des montants déboursés par Abdoulaye Wade pour répondre aux nombreuses demandes d'assistance qui lui étaient adressées.