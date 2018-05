Retenue contre son gré à Dakar, la supposée "mule" de Karim Wade dégoûtée et "déplumée"

Ecroué pendant 10 mois pour des connexions douteuses avec le fils de l'ancien président sénégalais Me Abdoulaye Wade, Rilk Dacleu Idrac ne peut toujours pas rentrer au Qatar. Pour cause son passeport camerounais confisqué par les autorités policières ne lui est pas encore rendu.

Ses avocats et les autorités consulaires des deux pays dont il détient une nationalité (Qatar, Cameroun) ont fait des réclamations, en vain.



Pour le moment, l'homme d'affaires camerounais attend contre sa volonté dans sa luxueuse suite présidentielle d'un h^otel dakarois. En plus de son passeport, ses biens personnels de grande valeur sont toujours entre les mains de la Police et de l'Administration pénitentiaire.



Des biens d'une valeur de plusieurs millions

Dans une correspondance enregistrée sur le numéro 2009 et adressée à l'ambassadeur de Cameroun à Dakar, Rilk Dacleu Idrac a énuméré les objets confisqués par la Division des investigations criminelles (Dic) lors de sa garde à vue et son placement sous mandat de dépôt.

Il réclame, selon le journal L'Observateur, entre autres objets de valeur, une montre Patck Pjillipe Calatrava Grand Complication d'une valeur de 54,630 millions Fcfa, une autre de marque Rolex Daytona Rose Gold lester limited Ed estimée à 33,580 millions Fcfa, un téléphone Vertu Signature Touch en or rose et cuir alligator d'une valeur de 37 millions, un téléphone iPhone 7 en or de 13 millions Fcfa , une paire de boutons manchette de 3,5 millions, une alliance cartier Trinity Ruban d'une valeur de 2,3 millions...



Pour rappel, Rilk Dacleu Idrac avait été arrêté le 24 juin 2017 à l'aéroport Léopold Sédar Senghor, alors qu'il était en provenance de Doha. Jeune ingénieur financier camerounais également titulaire de nationalité qatarie, il a été placé en garde à vue avant d'être placé sous mandat de dépôt par le Doyen des juges d'instruction pour les délits de faux usage de faux, usurpation d'identité et tentative de blanchiment de capitaux. Délits qui vont fondre comme beurre au soleil après 10 mois d'emprisonnement. Il est dégoûté par la justice sénégalaise et attend la restitution de son passeport et de ses biens pour pouvoir rentre au Qatar