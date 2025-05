Retour de flamme : Allegri reprend les rênes d'un AC Milan en crise

L'AC Milan tente un pari audacieux pour se relancer : Massimiliano Allegri fait son grand retour sur le banc rossonero, près de dix ans après son départ. Le club lombard a officialisé sa nomination vendredi, au lendemain du limogeage de Sergio Conceiçao, remercié après seulement cinq mois décevants à la tête de l'équipe.



Relégué à une huitième place indigne de son rang, le Milan n'avait plus le choix. En rappelant Allegri, libre depuis son départ de la Juventus en mai 2024, la direction mise sur l'expérience d'un homme qui connaît la maison : champion d'Italie en 2011 avec le club, l'entraîneur de 56 ans retrouve un vestiaire en perte de confiance et un public en colère.



C'est le quatrième changement d'entraîneur en un an, signe d'une instabilité inquiétante pour une institution en quête de renouveau. Reste à savoir si Allegri, réputé pour sa rigueur tactique, parviendra à redresser la barre et ramener Milan à sa gloire passée.



La mission s'annonce aussi périlleuse que symbolique. Mais Allegri aime les défis. Et Milan, plus que jamais, a besoin d'un miracle.