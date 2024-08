Retour des déplacés du conflit casamançais : le Cemga veut bâtir les conditions d’une sécurité durable dans l’arrondissement de Niaguis

L’armée veut permettre la mise en place de toutes les conditions idoines pour permettre aux déplacés du conflit casamançais dans la zone de Niaguiss (Casamance) de reprendre tranquillement le cours de leurs activités. Cette volonté a été affirmée par le Chef d’Etat-major général des armées (Cemga) en marge d’une cérémonie de distribution de kits alimentaires aux populations.



« La solution n’est pas de vous apporter chaque année des dons, mais de créer les conditions de sécurité pour que vous puissiez reprendre convenablement vos activités et en braves populations, travailler à gagner décemment et honnêtement votre vie », a fait le Chef d’Etat-major général des armées (Cemga).



Le Général Mbaye Cissé s’exprimait à Soukouta, dans la commune de Boutoupa Camaracounda, où il présidait une distribution de kits alimentaires et des consultations médicales gratuites à la population de Soukouta et environs.



« Nous savons que le retour est toujours difficile puisque quand vous abandonnez votre village pendant 10 ou 15 ans, il y a des problèmes liés à l’occupation de l’espace, au foncier. Mais sur toutes ces questions, je vous demande de vous référer aux autorités administratives qui, dans le calme, dans la paix et la concertation, vont trouver des solutions à toutes les difficultés », a-t-il recommandé aux populations.



Le Cemga a réitéré sa volonté de prendre en main les sollicitations des populations aux différentes unités déployées dans la zone. « Le but ultime est que dans quelques mois, sur l’ensemble de la région naturelle de la Casamance, ce retour des populations, qui est aussi fort dans le nord Sindian, soit accompagné », a laissé entendre Général Mbaye Cissé.



Il a promis que l’Etat prendra les dispositions nécessaires pour accompagner les populations. «Il y aura des mesures fortes pas seulement dans le domaine de l’accès pour certaines populations, mais aussi dans le domaine des infrastructures de base», a-t-il promis.



« J’ai tenu à venir marquer cette grande solidarité et surtout prendre date avec vous pour qu’ensemble, ce mouvement que nous avons commencé pour matérialiser fortement et définitivement le retour des populations dans cette partie du pays, soit effectif », a fait remarquer le Général Mbaye Cissé.



« Depuis très longtemps, les populations de cet arrondissement ont souffert des affres du conflit qui a causé tant de peines et de déplacements, et qui a laissé des cicatrices profondes dans les cœurs des populations », a soutenu le sous-préfet de Niaguis dans les colonnes du journal Le Quotidien. Au total, 15 villages ont fui le conflit dans l’arrondissement de Niaguis depuis l’éclatement du conflit casamançais.