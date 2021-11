Retour du poste de PM: Babacar Dione décrypte sa pertinence et dresse le portrait robot du futur occupant (Entretien) Le Président sénégalais, Macky Sall, a décidé mercredi en Conseil des ministres, de rétablir le poste de Premier ministre qu’il a lui-même supprimé en mai 2019. Depuis cette annonce, beaucoup de noms circulent. Parfois issus du rang de l’Alliance pour la République (Apr), ou des transhumants dont Idrissa Seck, président du Conseil économique, social et environnemental. Mais, l’analyste politique Babacar Dione ne voit pas leader de Rewmi à ce poste. Selon lui, ce futur Premier ministre du Sénégal pourrait bien être « technocrate ou un responsable d’envergure de l’APR » (INTERVIEW).



Le président Macky Sall a décidé de restaurer le poste de PM, après sa suppression en avril 2019. Quelle lecture faite vous de cette décision ?



On peut dire que beaucoup de personnes s'attendaient à ce retour du poste de Premier ministre. Parce qu’on avait tendance à rappeler que le Président Senghor, quand il a eu un problème avec Mamadou Dia, en ce moment Mamadou Dia était le président du conseil. Et quand on a changé la Constitution et que le Président Senghor était le seul maitre à bord, donc il n’y a pas eu de poste de Premier ministre et les gens pensaient qu'il y avait un duel au sommet de l'Etat pare ce qu’on était déjà dans un régime parlementaire.



Le président du conseil qui était en quelques sorte chef du gouvernement avec beaucoup de responsabilités aux yeux du Président Senghor et quand il a eu des problèmes avec Dia, qui a été incarcéré, accusé d'avoir fomenter un coup d'Etat, il a continué ça jusqu'aux années 70. Il a pris le Premier ministre Abdou Diouf qui a fini par devenir président de la République. Donc c'est comme ça qu'il a fait. Et quand dans ce cas de figure, on a compris qu'après quelques années de session de pouvoir le Président Senghor a très vite compris qu'il lui fallait un Premier ministre.



Le Président Abdou Diouf également, quand il est venu au pouvoir, il y avait pas de Premier ministre. Il avait compris qu'il ne pouvait pas continuer en tant que président de la République dans un régime présidentiel à gérer tout seul son gouvernement. Lui-même s'est rendu compte qu'il avait besoin d'un PM et donc il a eu Habib Thiam. Et même quand il a voulu faire autrement en étant seul à bord il est revenu sur sa décision et feu Habib Thiam a été nommé. « Sans PM, Macky a eu du mal à coordonner les actions du Gouvernement » Alors, on n’a pas eu ces mêmes problèmes avec Abdoulaye Wade. Même s'il a eu à changer beaucoup de Premiers ministres, il a continué à avoir un PM, un chef de gouvernement. C'est avec le Président Macky Salll qu'on a revu la même chose de ce qu'a fait Abdou Diouf. Et on s’attendait tous à ce qu'il revienne sur sa décision. Parce qu’il ne peut pas être seul maitre à bord et décider. On a vu plein de limites et faiblesses de cette décision. Notamment quand la covid-19 a eu lieu. Il a eu du mal à avoir avec qui coordonner les actions du gouvernement.



J'avais l'impression que les ministres faisaient tout simplement leur travail et tout revenait au président de la République qui avait du mal à gérer toutes les activités du gouvernement. Je crois que c'était des raisons politiques qui l’avaient poussées à enlever le poste du PM pour ne pas attirer les attentions sur cette personne. Pour ne pas qu'on dise que c'est son potentiel successeur. Mais on s'est rendu compte que les problèmes politiques ne peuvent pas s’étendre sur les actions du gouvernement et voilà aujourd’hui qu'il a compris qu'il ne peut pas travailler sans une coordination assez claire des actions du gouvernement. Il est donc revenu sur sa décision comme beaucoup d'observateurs politiques l’attendaient



Pour justifier cette décision, le gouvernement a évoqué son agenda chargé à partir de 2022 en rapport avec sa présidence à l’Union africaine. Êtes-vous convaincus par cette raison ?



Très clairement, je ne partage pas le point de vue de la majorité présidentielle et proches de Macky Sall qui disent que le changement est dû à son agenda sur chargé. Je crois tout simplement comme je l’ai dit précédemment que le Président en a besoin qu'il soit là ou pas. La fonction du président de l'Union Africaine, il ne peut pas être surchargé à ce point et puis on a pas besoin d'un Président à tout faire et je crois qu'il l'a compris. Et on avait parlé de fast-tract, est ce qu'on a réellement senti ça quand on a enlevé le poste de Premier ministre et en réalité qu'est ce qui a changé qu'est-ce qui est allé plus vite. « Je suis convaincu que le poste de PM ne sera pas rétabli avant les élections locales » Au contraire, on a vu beaucoup de projets du gouvernement que ça soit le TER (Train Express régional) ou le BRT (Bus rapid transit), toutes les dates qui ont été données ont été repoussées. Entre autres limites que j'ai parlé, c'est encore la gestion de la covid-19. Tout le monde savait qu'il ne pouvait pas continuer comme ça sans le gouvernement ne puisse être responsable au niveau de l'Assemblée nationale. Donc y avait tellement d’obstacles autant politiques qu’administrative.



Macky Sall ne serait-il pas dans les calculs politiques comme dit l'opinion ?



Oui je suis d'accord que le retour annoncé du poste de PM est carrément une stratégie politique parce que tout simplement je suis convaincu que le poste ne sera pas rétabli avant les Locales. Pourquoi l'avoir annoncé maintenant ? Si le projet, d'après nos informations devrait être voté à l'Assemblée nationale en décembre, donc nécessairement, on s'attend à ce que le poste soit rétabli après les Locales. Certainement, il y aura un remaniement ministériel.



Alors, je crois que politiquement, cette décision est importante pour le Président Macky Sall, parce qu'il va faire travailler tous ces proches. Ceux qui ne sont pas investis dans leurs localités, peuvent se dire potentiellement, je peux être Premier ministre. Pourquoi donc je serai frustré? On ne m'a pas investi dans ma localité, je devrais travailler et prouver au Président que je suis capable de faire gagner la liste dans ma localité. Et peut-être que j'aurais des chances d'être Premier ministre. C'est important.



D'autres personnalités qui sont dans le gouvernement maintenant et qui n'ont pas été investis vont redoubler d'efforts pour prouver au Président Macky Sall qu'il mérite de rester dans le gouvernement. Ceux qui ne sont pas ministre, vont encore redoubler d'efforts pour prouver au président qu'ils méritent de figurer dans le gouvernement. Voilà tous ces calculs opportunistes qui peuvent être faits par les responsables de l'Apr ou de Benno bokk yakaar. Et là, le Président Macky Sall peut, avec cette annonce, régler les frustrations au niveau de son parti et faire rentrer tout le monde dans son rang. Chacun dira j'ai la chance d'être nommé dans le gouvernement.

Le futur PM peut-il être des rangs de l'Apr?



Oui bien sûr que le futur Premier ministre peut sortir des rangs de l’Alliance pour la république (Apr). Et je crois même, très sincèrement que ça pourrait sortir de là. Personnellement, je ne citerais pas de nom, mais je dis que tout simplement le futur Premier ministre peut être quelqu’un de technocrate. Donc quelqu’un qui n’est pas une envergure pour 2024.



Parce que le choix du Premier ministre peut faire penser au successeur de Macky Sall, alors il y a deux options possibles pour moi. Premièrement, le Président Macky Sall choisit quelqu’un qui n’a aucune envergure pour le remplacer à la tête de l’Etat en 2024 comme Abdoulaye Wade l’avait fait au départ de Macky Sall en nommant Adjibou Soumaré par la suite Souleymane Ndéné Ndiaye. Personne ne pensait que ces deux-là pourraient lui succéder. Alors qu'on continuait à penser que c’est son choix était porté sur Karim Wade.



De la même manière, le Président Macky Sall qui a l’habitude de cacher son jeu peut choisir quelqu’un sur qui aucune attention ne va se porter pour 2024. Donc là, il pourra tout simplement garder le suspense et l’opinion va continuer à penser que le Président Sall peut aller aux élections de 2024 ou ne pas aller aux élections de 2024. De son côté, il va garder le suspense jusqu’à la veille des élections présidentielles. Et ça, c’est son habitude. Il peut continuer à cacher son jeu en choisissant à la Primature quelqu’un dont on ne pensera pas du tout pour sa succession en 2024. « Si Macky choisit quelqu’un de l’Apr, cela pourrait dire qu’il prépare sa succession pour 2024 » La deuxième option, il peut choisir carrément un responsable d’envergure au niveau de l’Apr politique qui pourrait faire penser que celui-là peut valablement succéder en 2024. Parce que le poste de Premier ministre est assez important et dès lors qu’il aura choisi quelqu’un d’envergure, un responsable politique légitime au niveau de l’Apr et Benno Bokk Yaakar, il peut faire penser à sa probable succession 2024. Ce qui est possible. Il aura le temps de le préparer pour mener campagne s’il y a législatif en 2022, il peut également le préparer pour 2024. Et là, on pourrait carrément penser que le Président Macky Sall n'aura pas à faire une troisième candidature à la tête de l’Etat.



On parle aussi de Idrissa Seck. Est-ce possible que ça soit lui ?



Pour le président Idrissa Seck, je ne sais pas trop. Je ne pense pas qu'il puisse être le futur choix du Président Macky Sall à la tête du Gouvernement. On peut craindre une dualité au sommet de l'Etat parce qu'un Premier ministre va être très en vue, il va être au premier plan pour mener ses activités. Je crois que c'est quelque chose à craindre par rapport à la gestion des affaires de l'Etat. « Je ne pense pas que le choix de Macky puisse être porté sur Idy » Idrissa étant une personnalité politique, qui a envie d'être au-devant de la scène, ça pourrait perturber, sachant qu’il a l'expérience d'être Premier ministre, déjà sous Wade. Mais je crois que ça pourrait faire penser plus à un coup de Com' qu'autre chose mais pas la gestion des affaires de l'Etat.



