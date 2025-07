Plan de redressement économique : Moussa Niang de Gueum Sa Bopp fustige une « multiplication de concepts » sans effet concret

PLAN DE REDRESSEMENT ? OU FEUILLE DE DIVAGATION ?



En ma qualité de Délégué National à la Vie Politique des «Jambaars" GSB, je me permets, avec toute la gravité que m’impose la situation nationale et la légèreté que m’inspire votre amateurisme, de déchirer sans ménagement ce prétendu plan de redressement économique que le régime actuel ose brandir comme une œuvre de salut public.



À défaut de cap, vous multipliez les concepts. Tantôt vous nous parlez de solutions, tantôt de projets, ensuite d’un agenda national de transformation systémique, et aujourd’hui vous improvisez un plan de redressement. Mais enfin, quel est votre boussole ? Quel est votre cap ? Où est le sérieux dans cette navigation à vue qui frôle le naufrage institutionnel ?



Il faut le dire sans fard : ce plan n’est ni une relance, ni un redressement. C’est une tentative de dissimulation maladroite d’un profond désarroi économique causé non par l’héritage, mais par vos propres tâtonnements. Vous avez hérité d’un pays exsangue, soit. Mais vous l’avez enseveli sous une avalanche d’hésitations, d’effets d’annonce et de diagnostics sans ordonnances.



Bougane Gueye Dany, l’homme providentiel, avait sonné l’alerte. Il avait, avec lucidité et audace, proposé un plan d’urgence économique clair, structuré, orienté vers l’action et non la confusion. Mais vous, vous préférez bavarder pendant que le peuple crève. Vous habillez le vide par des mots nobles pour donner l’illusion du travail. Le verbe ne suffit plus, Messieurs.

Un plan de redressement ne se décrète pas en conférence de presse, il s’incarne par une vision, une méthode, un courage de rupture. Vous n’en avez ni l’envergure, ni le cap, ni la volonté. Vous naviguez dans les eaux troubles de la contradiction : révolutionnaires dans le ton, conservateurs dans les actes, technocrates d’apparence, populistes de fond.



Pendant ce temps, les prix flambent, l’emploi s’effondre, les entreprises suffoquent, et les jeunes se découragent. Votre plan n’est pas un plan : c’est une incantation technocratique pour masquer votre faillite politique.



Le Sénégal mérite mieux. Le Sénégal mérite un leadership éclairé, pas un gouvernement de transition mentale.



Moussa Niang Délégué National à la vie Politique de GSB «Les Jambaars»