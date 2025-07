La Coalition DJONE alerte le Président Diomaye sur les arrestations arbitraires, la presse en crise et les dérives de Pastef

Face à la situation politique et institutionnelle actuelle du Sénégal, la coalition DJONE hausse le ton. Réunie le 27 juillet, elle fustige la gouvernance actuelle, qualifiée de « dérive belliqueuse et clivante ». Elle dénonce notamment l’« emprisonnement arbitraire de journalistes, chroniqueurs et citoyens injustement détenus », et appelle le président Bassirou Diomaye Faye à reprendre la main. « Nous assistons à une dérive inquiétante », peut-on lire dans le document parvenu à PressAfrik.



Toutefois, la coalition se montre solidaire du secteur médiatique, qu’elle estime « bridé et essoufflé » par la suspension du fonds d’appui à la presse depuis deux ans. Elle accuse le gouvernement de perpétuer un « recyclage honteux des projets de l’ancien régime » et d’afficher « un amateurisme préoccupant » dans la conduite des affaires publiques.



« Le plan de redressement présenté n’est qu’un écran de fumée face à une crise née de l’incompétence, non de la conjoncture », estime le coordonnateur national Mohamed Moustapha Diagne. La coalition DJONE appelle le président Bassirou Diomaye Faye à « procéder à un recadrage de la Primature » et à faire évaluer ses projets par des experts indépendants.



« Il est urgent pour le Chef de l'État, de soumettre ses projets à l'expertise de techniciens et bailleurs, et faire cesser le folklore médiatique destiné à anesthésier un peuple encore abusé », martèle la note.



Pour finir, la coalition exige que les ministres et directeurs généraux rendent compte de leurs actions et cessent « le folklore médiatique » sur les réseaux sociaux. Elle alerte sur « un glissement dangereux » du pays et appelle à une « action rapide du chef de l’État avant que l'irréparable ne se produise. »