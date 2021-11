Retour du poste de PM : "Quand on fait une réforme aussi importante, on devrait prendre le temps d’échanger" (Pr Ndiogou Sarr)

Le Président de la République, Macky Sall, a annoncé mercredi, en Conseil des ministres, le retour « en urgence » du poste de Premier ministre supprimé en mai 2019. Une annonce qui a fait un grand bruit. S’exprimant sur la question, le Professeur à la Faculté de Droit à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad), Pr Ndiogou Sarr, salue cette décision mais estime qu’il fallait, d’emblée, « partager » la proposition avec les Sénégalais dans la mesure où cela touche le «vécu sur le plan social ».



L’invité de l’émission Jury du dimanche (Jdd), de ce 28 novembre sur Iradio, déclare : « Dans une démocratie, il y a l’élégance qu’il faut préserver. L’élégance c’est quoi ? Ce n’est pas parce que la constitution vous donne tous les pouvoirs que vous pouvez l’utiliser ».



Il ajoute : « Il y a l’intelligence de disposer des prérogatives que la constitution vous donne. Je pense que quand on fait une réforme aussi importante, qui va avoir un impact institutionnel et même constitutionnel, je pense qu’il va falloir la partager. Ce n’est pas une obligation mais néanmoins comme ce sont des réformes qui touchent notre vécu sur le plan social, je pense qu’il faut partager », avance-t-il.



Pr Sarr de se questionner sur « l’urgence » de rétablir ledit poste : « Je me demande pourquoi quand on doit procéder à des réformes aussi importantes, on utilise la procédure d’urgence ? Alors que l’encrage institutionnel pouvait nous amener à dire que la réforme est importante et vu les conséquences on devrait prendre le temps d’échanger ».



Non sans rappeler le fait que : « « Lorsque le président faisait campagne en 2019, il n’a pas fait état de cette réforme visant à supprimer le poste de premier ministre. Maintenant qu’il décide de restaurer ce poste, je me dis aussi que c’est le même scénario ».



Pour le constitutionnaliste, « quand on légifère pour quelqu’un il faut l’associer ». « La meilleure façon de faire respecter une loi c’est de faire participer la population à la mise en œuvre. C’est pour que les populations sentent que cette loi qui est votée les concerne et que c’est elles-mêmes qui l’ont proposée », soutient l’enseignant.



Pr Ndiogou Sarr qui rappelle la sacralité de la Constitution, lance à l'endroit du chef de l’Etat que la Constitution « n’est pas le Coran ou la Bible » et « sa modification ne doit pas toucher les fondamentaux ».



« Il faut avoir une culture démocratique car c’est un texte sacré. Et pour garder la sacralité il ne faut pas donner de temps en temps l’impression qu’on a banalisé la Constitution avec des modifications à outrance », renchérit-il.



Toutefois, le Pr en droit public de l'Ucad est d'avis que la restauration du Pm ira dans le sens de corriger les disfonctionnements au plan politique, administratif et constitutionnel.