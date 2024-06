Retrait d'agréments de 6 chaines radios et télévisions à Conakry : RSF manifeste demain devant l'ambassade de Guinée à Dakar

Selon le communiqué de RSF parvenu à PressAfrik, la manifestation de demain "intervient dans un contexte où la liberté de la presse est mise à rude épreuve dans ce pays, où les autorités ont retiré le mois dernier les agréments de 6 chaînes de radios et de télévisions de manière illégale, empêchant des millions de personnes de jouir de leur droit à l’information. Ces médias font l’objet de brouillages et de censure depuis plus de 6 mois".



"RSF entreprend cette mobilisation symbolique en solidarité avec les médias guinéens et sera heureuse de voir les acteurs des médias et les défenseurs de la liberté de la presse basés au Sénégal se joindre à l’organisation afin d’interpeller les autorités guinéennes, la CEDEAO et la communauté internationale sur cette situation dramatique des médias en Guinée" a fait savoir la même source.



Ainsi, la parole sera donnée à différents responsables d'organisations de défense des médias dont : Sadibou MARONG : Responsable du bureau Afrique subsaharienne de RSF, Jeanne LAGARDE : Chargée de plaidoyer du bureau Afrique subsaharienne,

Mohamed MARA : Directeur général de la Radio Espace, représentant des trois groupes de média concernés par la censure.



A terme, toute l’équipe de RSF à Dakar sera présente pour soutenir l'initiative. A cet effet, une banderole sera déployée et des flyers seront distribués sur place. Une lettre adressée aux autorités guinéennes sera également remise à l'ambassadeur.