Retraite après la CAN 2019 : Cheikh Ndoye dément l'Afp

L'Agence France Presse (Afp) avait annoncé la semaine derniére que le milieu de terrain des "Lions" Cheikh Tidiane Ndoye (32ans), avait annoncé sa retraite aprés la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Une information balayée (Can) du revers de la main par le concerné sur les ondes de RFi. En effet Cheikh Ndoye a écarté toute idée de quitter la tanière.



Présent dans la liste des 23 "Lions" du Mondial, le milieu de terrain sénégalais sera également de la partie pour le déplacement des poulain d’Aliou Cissé à Antananarivo pour y défier les Baréas de Madagascar pour le compte de la 2ème journée des éliminatoires de la Can 2019.



L'Afp avait annoncé que le Sénégalais allait quitter la sélection après la Can 2019. Des conclusions avec nos confrères qui ont été certes favorisées par les propos du joueurs qui disait dans un entretien avec qu‘ " Il y aura des jeunes et il faut leur laisser la place. Quand tu rentres par la grande porte, il faut sortir par la grande porte et moi je sortirai par la grande porte.