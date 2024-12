Retraite du Conseil Municipal de Dakar : Barth s’engage pour un « Dakar plus inclusif et dynamique »

Barthélemy Dias, maire déchu , a participé ce samedi à la Retraite du Conseil Municipal de Dakar à Mbour (Petite Côte). Dans un message publié sur Facebook, il a exhorté à maintenir l'engagement pour un « Dakar inclusif et dynamique »."Du 19 au 22 décembre, le Conseil Municipal s'est réuni sous le thème : « Se mettre en ordre de marche pour 2025 ».Un moment essentiel pour évaluer 2024 et tracer une feuille de route ambitieuse pour répondre aux attentes des Dakarois en 2025. Ensemble, nous restons engagés pour un Dakar plus inclusif, vert et dynamique".