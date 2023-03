Reug Reug, écurie Thiaroye Cap-Vert : « En 10 combats, je bats Sa Thiès de 10 manières différentes »

A quatre jours de son combat contre Sa Thiès, Reug Reug a livré son open press hier mercredi. Au milieu d'un public acquis à sa cause, Reug Reug affiche une grande forme et une confiance débordante.



Aux côtés de Khadim Ndiaye Baye Mandione et d’autres lutteurs de Thiaroye, Reug Reug est plus que déterminé à marcher sur Sa Thiès, I ’ancien champion d'Afrique en lutte simple promet de corriger sévèrement son adversaire qui ne l'empêche pas de dormir.



« Je suis prêt. Le 5 mars, vous saurez qui est vraiment Reug Reug. Sa Thiès est-il un adversaire d’un autre calibre ? Lors de mes combats contre Elton et Gris 2, on avait dit que je ne m’en sortirai pas. Mais le jour J, on saura que je suis un vrai lutteur », a lâché le lutteur de l’écurie Thiaroye Cap-Vert, lors de son open press.

Reug Reug avoue ne pas prendre le combat à la légère.



« Sa Thiès aura du répondant, parce que je me suis bien préparé pour le battre. Je l’attends de pied ferme. Je le répète une dernière fois, en 10 combats, je vais battre Sa Thiès de 10 manières différentes. En matière de lutte, je suis techniquement supérieur à lui. En plus d’être plus jeune, je suis plus fort que lui. Je vous donne rendez-vous le 5 mars », a promis le pensionnaire de l’écurie Thiaroye.