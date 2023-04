Réunion au sommet entre le FC Barcelone et LaLiga pour Leo Messi

L’avenir de Leo Messi s’est peut-être en partie joué hier… à Madrid. Sitôt après la défaite du FC Barcelone sur la pelouse du Rayo Vallecano (2-1), certains membres de la direction du club ont quitté le quartier de Vallecas pour prendre la direction du centre-ville. D’après les informations de la célèbre émission El Chiringuito, Mateu Alemany et Ferrán Olivé, respectivement directeur du football et trésorier du club, avaient rendez-vous avec des représentants de la Liga.



Ils sont allés dîner dans la capitale espagnole en compagnie de Javier Gómez, directeur général de l’entreprise, et Óscar Mayo, le directeur général exécutif. Ces deux noms ne vous disent probablement rien mais le second cité est le bras droit d’un certain Javier Tebas, le président de LaLiga. Cette entrevue d’1h15 avait pour objet Lionel Messi. Ensemble, les cols blancs voulaient étudier la faisabilité économique d’un retour de l’Argentin en Catalogne.



Un dîner entre le Barça et LaLiga

C’est surtout le respect du fair-play financier qui obsède la ligue, comme le club d’ailleurs puisque le nouveau contrat de Gavi par exemple n’a pas été homologué. Après le départ de leurs homologues, Mateu Alemany et Ferrán Olivé sont restés un peu plus longtemps, explique le média, le temps de sortir leurs feuilles de comptes et leur calculette. « C’était un repas informel » a simplement commenté le directeur du football à la sortie du restaurant à El Chiringuito.



Rien ne dit qu’après cette réunion, les feux sont au vert pour un retour de Messi au Barça même si la tendance est plutôt bonne. Le point positif de ces derniers jours, c’est que la Pulga est prête à écouter l’offre que son ancien club pourrait lui faire. Sauf retournement de situation, le septuple Ballon d’Or ne prolongera pas au PSG, où il arrive en fin de contrat. Son clan aurait même exigé un meilleur salaire pour le faire rester en France, alors que ses performances ne convainquent pas grand monde.