Réunion de crise au Real Madrid: les joueurs veulent gagner et sauver la tête de Zidane

La tête de Zidane mis à prix ? En effet, AS révèle dans son édition de ce jour qu'une réunion de crise a été organisée ce jeudi matin à Valdebebas. Absent, Zizou qui a récolté une défaite, mardi, face au Shakhtar Donetsk (2-0) a été au coeur des discussions.



Solidaires, les cadres dont Ramos, Marcelo ou encore Modric ont tous assuré leur soutien au coach tricolore. La publication espagnole a aussi dévoilé les coulisses de cette réunion. « Nous sommes à une victoire de passer en Ligue des champions, nous dépendons de nous-mêmes et nous devons tout donner. C'est le Real Madrid, messieurs. Ensemble, nous sommes sortis de pire », aurait déclaré Sergio Ramos.



Modric aurait aussi pris la parole : « nous devons être unis et gagner les prochains matches. Nous pouvons le faire ». L'union sacrée a été décrétée au sein de l'écurie madrilène. Le président Florentino Pérez doit également discuter avec les joueurs dans la semaine, histoire d'en remettre une couche avant un match capital.