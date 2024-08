Réunion interministérielle : un lot de mesures adressé aux ministres et secrétaires d'Etats pour une économie de l’énergie

Une réunion interministérielle sur l'économie d'énergie a été présidée par le Premier ministre Ousmane Sonko. Cette réunion a permis de dégager de nouvelles orientations en vue de l'optimisation et de la réduction des coûts au niveau de l'administration publique. A cet effet, une circulaire a été adressé à l'ensemble des ministres et secrétaires d'Etats en vue de s'aligner sur les nouvelles directives tracées dans les conclusions du Conseil interministériel sur l'économie d'Energie.



Parmi les mesures immédiates, il a été décidé de faciliter l’installation de technologies d’efficacité énergétique dans les locaux administratifs grâce à une note circulaire.



Les grandes administrations devront désigner un gestionnaire de l’énergie et en informeront l’AEME (L'Agence pour l'Economie et la Maîtrise de l'Energie). Les abonnements d’électricité seront résiliés dès le déménagement des services publics, et un réseau national de gestionnaires de l’énergie sera mis en place pour couvrir les 9000 abonnements de l’État. Les municipalités collaboreront avec l’AEME et la SENELEC pour une meilleure gestion de l’éclairage public, et un bilan énergétique sera réalisé pour les ambassades et leurs dépendances.



À moyen terme, les projets de construction d’édifices publics intégreront les clauses d’efficacité énergétique dès leur conception. Une étude identifiant les bâtiments à intégrer dans un programme d’urgence pour l’énergie solaire sera aussi implémenter. Les programmes scolaires vont introduire des modules sur l’économie d’énergie, et des plans spécifiques seront mis en oeuvre pour les universités et les infrastructures culturelles. Un financement de près de 60 milliards FCFA sera mobilisé pour le programme d’éclairage public efficace de l’AEME.



S'agissant de la communication, une campagne sera initiée, avec le Premier ministre Sonko comme Ambassadeur de l’économie d’énergie, et une initiative "Promotion de la Minute Sans Éclairage" sera mise en plébiscite. Le Budget Consolidé d’Investissement (BCI) intégrera également les projets d’extension des points d’information sur la maîtrise de l’énergie.



Ces mesures visent à instaurer une gestion rigoureuse de l’énergie et à sensibiliser le public aux pratiques économes en énergie, d'après le circulaire adressé à l'endroit des ministres et secrétaires d'Etats.