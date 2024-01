Revalorisation des salaires des Elus: les adjoints aux maires réclament un réajustement de leurs indemnités

Le bureau national 2AMS, à travers un communiqué rapporté par Les Echos, exprime son mécontentement vis-à-vis des hautes autorités du pays. Selon ces derniers, le montant prévu pour leurs indemnités est insignifiant par rapport à leurs impacts réels dans la gestion des collectivités et le travail qu’ils abattent au quotidien auprès des populations.



Ils disent réitérer (tous les 2023 adjoints aux maires du Sénégal qu’ils sont) leur demande d’audience avec le président de la République. Ces adjoints aux maires informent qu’ils vont également user de toutes les voies légales et efficaces possibles pour l’atteinte de l’objectif de faire rectifier ce qu’ils considèrent comme un manquement à leur égard.



A noter qu’à l’issue des négociations, le Président Macky Sall a promis une augmentation conséquente de leurs indemnités. Ainsi, le salaire des maires passent de 300 000 FCFA à 800 000 FCFA tandis que celles des adjoints aux maires connaissent une hausse de 50 000 à 100 000 frs.



Les maires chef-lieu de département bénéficieront d’une hausse d’un million de FCFA et les maires de villes et de régions verront leurs indemnités augmenter à 1 500 000 frs.