Révélation de Cheikh Omar Sy: "Amadou Bâ va quitter l'APR"

« Amadou Ba n’a aucun avenir dans l’APR, et il va quitter l’Alliance pour la République (APR) ». Selon les déclarations de Cheikh Oumar Sy, proche d'Amadou Ba, ce dernier aurait pris la décision de quitter l'APR afin d'assumer pleinement son rôle de chef de l'opposition.



Cette décision, relayée par l'ancien parlementaire Cheikh Oumar Sy dans les colonnes de L'As, laisse présager une implosion imminente de l'APR et de la coalition BBY, signe des profonds désaccords qui traverse actuellement cette formation politique.



L'objectif affiché d'Amadou Ba est de rassembler une grande partie de l'opposition sous sa bannière, un mouvement qui pourrait s'avérer décisif dans le paysage politique sénégalais. Avec le soutien de nombreuses formations politiques de Benno Bokk Yakaar, Amadou Ba entend jouer un rôle central dans le débat politique et contribuer activement à façonner l'avenir du pays.