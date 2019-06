Révélation de Clédor Séne: "Kassé n'a pas commis d'erreur de Com'... il se prépare un non-lieu pour Aliou Sall"

Venu prendre part au rassemblement de la plateforme citoyenne Aar Li nu Bokk, ce vendredi 21 juin, Clédor Sène dit ne pas être surpris de la déclaration d’El Hadj Hamidou Kassé sur TV5, confirmant qu’Aliou Sall a bel et bien reçu 250 000 dollars de BP, via sa société Agritrans.



"C'est pas des révélations. C'est des réajustements. C'est pas une erreur de communication, c'est un objectif de communication", soutient le leader du mouvement Claire Vision, soulignant que Kassé c'est un doyen de la Com'.



" Il Y'a 200 giga de données très exclusives entre certains mains et ils savent que la vérité va jaillir de toute façon. Donc pour qu'il ne soit pas trop humiliant, ils anticipent en acceptant le versement en premier lieu démenti par Aliou Sall. Mais seulement, au libellé la consultance agricole plutôt que la taxe due à l'État du Sénégal. Mais l'essentiel est que la somme a été perçue. Et c'est suffisamment consécutive pour établir le délit de construction"



Cette confirmation anticipée de la vérité, selon Clédor Sène cache un non-lieu pour le petit frère du président Sall.



"Ce qui se prépare, c'est de mettre à la disposition de la Justice Aliou Sall, d'instruire le dossier et de lui octroyer un non-lieu, comme on a fait à Idrissa Seck. Et on pourra plus revenir sur le dossier.

Parce qu'on aura dit que la justice a communiqué sur le dossier, a décerné un non lieu, Aliou Sall est propre. C'est ça qui se projette."