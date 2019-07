Révélation de Mame Matar Gueye de Jamra: la maman de Waly a pleuré toute la journée du..."

Le président de l'ONG Jamra est revenu ce mardi sur la polémique soulevée par le tee-shirt arboré par le chanteur Waly Seck, vendredi lors d'un concert à la FanZone de la RTS, après la victoire du Sénégal contre l'Ouganda en huitième de finale de la CAN.



Selon Mame Matar Gueye, les mêmes personnes qui exigent que Jamra porte plainte contre le fils de Thione Seck sont celles qui demandaient à cette organisation de privilégier le dialogue dans l'affaire des scène dite "choquantes" de la série "Maîtresse d'un homme marié".

Mame Matar Gueye de révéler que la maman de Waly Seck, Kiné Diouf, lui a confié avoir passé l'une des plus longues et plus dures journées de sa vie après l'éclatement de cette polémique.



"Ce n’était pas prémédité, d’après ce que Waly, sa mère et son épouse m’ont dit. Je lui ai donné des conseils. Je lui ai dit qu’il n’a pas droit à l’erreur. L’opinion sera plus dure avec lui, parce qu’il a un impact considérable à travers les actes qu’il pose, dans la perception des jeunes. Je lui ai demandé d’éviter, désormais, des actes de nature à créer ce genre de tollés qui n’arrange personne, à commencer par lui. Sa maman m’a dit qu’elle a pleuré toute la journée, tellement qu’elle n’en revenait pas de ce tollé d’indignations et de désapprobations que ce T-shirt avait créé sur les Réseaux sociaux" , a-t-il déclaré