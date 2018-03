Révélation de l’ancien interprète de Kadhafi sur l'affaire Sarkozy : "j’ai vu le document publié par Médiapart sur le bureau du..."

Dans une interview exclusive accordée à RFI, l’ancien interprète du guide libyen, Mouammar Kadhafi, confirme l’authenticité du document publié par le site Mediapart en 2012, concernant un financement libyen de la campagne électorale de Nicolas Sarkozy.



« Il y a eu une rencontre entre Brice Hortefeux, M.Takieddine et un autre, c’est-à-dire trois [personnes] qui représentaient la France. Et trois qui représentaient la Libye. M. Moussa Koussa, M. Béchir Saleh et M. Abdallah Senoussi. Cette rencontre a donné lieu à un document. Etaient mentionnés la partie libyenne, la partie française et le montant de l’aide, qui était de 50 millions d’euros. Ce document, c’est le même que celui qui a été publié par le site Mediapart en 2012… document que j’ai vu sur le bureau du guide au début de l’année 2007. Il n’y a pas de doute quant à l’authenticité du document [publié par Mediapart]. Je connais la façon d’écrire, je connais le format, je connais la paperasse officielle, je connais celui qui l’a tapé. »



