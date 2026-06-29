Révision constitutionnelle : la Plateforme « Voix Républicaine » appelle à la mobilisation citoyenne ce lundi

La Plateforme VOIX RÉPUBLICAINE a exprimé sa vive préoccupation face au processus engagé de révision de la Constitution. Tout en reconnaissant la légalité des procédures de révision, le comité exécutif estime que certaines modifications adoptées dépassent le cadre de l'amélioration institutionnelle et menacent les principes fondamentaux de la séparation des pouvoirs, de la sécurité juridique et de l'équilibre des institutions.



L'organisation déplore la méthode utilisée, pointant du doigt l'introduction d'amendements substantiels sans qu'un débat national, inclusif et contradictoire n'ait été mené pour en mesurer les impacts démocratiques.





La plateforme cible particulièrement plusieurs dispositions spécifiques qui soulèvent de légitimes interrogations quant au respect des mécanismes de contrepoids démocratiques. Les critiques se concentrent notamment sur la limitation du droit de dissolution appartenant au président de la République, ainsi que sur l'encadrement de la motion de censure. De plus, la participation de la majorité parlementaire à la désignation de membres de la future Cour constitutionnelle est jugée préoccupante pour le maintien du principe de séparation des pouvoirs.



VOIX RÉPUBLICAINE rappelle que la Constitution doit demeurer un instrument de stabilité et de rassemblement national, et non un texte soumis à des révisions successives inspirées par les seules majorités politiques du moment. À cet égard, elle réitère son appel à l'ouverture d'un processus de refondation constitutionnelle fondé sur une large concertation nationale.



Face à ces enjeux, la Plateforme VOIX RÉPUBLICAINE appelle l'ensemble des citoyens, des forces vives de la Nation, des organisations de la société civile et des démocrates à participer massivement à la mobilisation citoyenne prévue ce lundi à Dakar.



Le comité exécutif insiste pour que ce rassemblement se déroule dans le calme, la responsabilité et le strict respect des lois de la République, afin d'exprimer l'attachement collectif à la démocratie. L'organisation conclut son message en rappelant que défendre la Constitution aujourd’hui revient à protéger la République, à préserver l'équilibre des pouvoirs et à garantir la démocratie de demain.