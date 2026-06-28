Révision constitutionnelle : le Mouvement Aar Sunu République (MAR) annonce une grande marche nationale le 10 juillet

Réuni en point de presse ce dimanche à Dakar, le Mouvement Aar Sunu République (MAR) un cadre unitaire regroupant des organisations de la société civile, des partis politiques, des centrales syndicales et des mouvements citoyens a fermement dénoncé un processus engagé dans la précipitation.



Le mouvement pointe du doigt un contournement. Alors que le président de la République avait initialement saisi le Conseil constitutionnel avec l'intention de soumettre son propre projet au dialogue national, la majorité a choisi de « subtiliser ledit projet pour en faire une proposition de loi dans le cadre d’une procédure d’urgence, sans aucune concertation nationale préalable ». Pour le MAR, cette démarche unilatérale transforme la charte fondamentale en un « simple instrument au service d’une majorité parlementaire », constituant une rupture grave avec la tradition de consensus du pays et une « véritable forfaiture institutionnelle ».



Selon les leaders du collectif, les modifications textuelles envisagées risquent de fragiliser l’équilibre des institutions sans consultation du peuple, tout en ouvrant la voie à de dangereuses incertitudes institutionnelles. Affirmant qu'une réforme constitutionnelle doit refléter la volonté souveraine de la population et non un rapport de force partisan, le mouvement exige le retrait « immédiat et sans condition de la proposition de révision constitutionnelle ».



Le MAR interpelle directement le président de la République, l'exhortant à assumer ses responsabilités constitutionnelles de garant de la stabilité et de l’unité nationale. Il l’invite à user de ses attributions légales pour mettre un terme définitif à l'initiative parlementaire actuelle et ouvrir, à la place, de véritables concertations nationales, inclusives et transparentes.



Face à cette réforme qualifiée d'« irraisonnée et dangereuse », le MAR appelle l'ensemble des forces vives de la nation, citoyens, syndicats, organisations professionnelles, autorités religieuses et coutumières à se mobiliser pour faire barrage au texte.



Pour structurer la contestation, le mouvement annonce le déploiement d’un plan d’action national citoyen sur toute l'étendue du territoire jusqu'au retrait de la réforme. Le premier jalon fort de ce calendrier sera l'organisation d'une « Grande Marche pour la Défense de la République », prévue le vendredi 10 juillet 2026 à partir de 16 heures. Cette manifestation aura pour objectif de réaffirmer pacifiquement l’attachement du peuple sénégalais au dialogue et à son droit souverain de décider des lois fondamentales de la Nation.