Révision de la Constitution : le MSD appelle à manifester ce lundi devant l'Assemblée nationale

Le Mouvement des Sénégalais Démocrates (MSD / PASTEF DÉGAGE) appelle l'ensemble de ses camarades à se mobiliser ce lundi 29 juin 2026, à partir de 09h00, devant l'Assemblée nationale. Selon le comité de pilotage du mouvement, ce rassemblement vise à défendre la Constitution, l'État de droit ainsi que les principes démocratiques.



Dans son message, le MSD invite tous les citoyens attachés à la République à participer à cette mobilisation citoyenne. L'organisation insiste pour que ce rassemblement se déroule dans le calme et le respect de la loi. Le rendez-vous est fermement donné pour ce lundi 29 juin 2026 devant l'Assemblée nationale sous le mot d'ordre : « Ensemble, défendons la Constitution et la République. »