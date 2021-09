Révision exceptionnelle des listes électorales: Saint-Louis enregistre 5.905 opérations au total (préfet)

Dans le cadre de la révision exceptionnelle des listes électorales en vue des élections départementales et municipales du 23 Janvier 2022, la commune de Saint-Louis a enregistré un total de 5.905 opérations, selon le préfet Mamadou Ndiaye.



S'agissant de la commune de Saint-Louis, 2011 inscriptions, 664 modifications et un changement de statut ont été enregistrés. Ce qui fait un total de 2. 676 opérations.



Pour l'arrondissement de Rao, globalement c'est 3.229 opérations qui ont été enregistrées et réparties comme suit 1.727 inscriptions, 1.497 modifications, deux radiations et trois changements de lieu de vote, a précisé le préfet du département de Saint-Louis.