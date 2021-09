Révision exceptionnelle des listes électorales : le DAF fait état de 401.000 inscrits

La Direction générale des élections (Dge) avait fait état durant la semaine précédente, de 401.000 inscrits, lors de la révision des listes électorales du 31 juillet au 08 septembre 2021, selon des sources à L’Observateur.



La capitale sénégalaise Dakar, occupe la première place du classement. La région comptabilise 91.000 inscrits lors de cette révision. Elle est suivie de la région de Thiès avec plus de 56.000 inscrits. Il y a ensuite la région de Saint-Louis avec plus de 32.000 inscrits.



Les régions de Diourbel et Louga comptent, chacune plus de 27.000 inscrits. Et, au bas du classement, il y a les régions de Sédhiou et Kédougou, avec respectivement plus de 13.000 et plus de 4.000 inscrits lors de cette révision.