Révision loi agrosylvopastorale : L’Assemblée nationale a reçu le CNCR et ses partenaires

Le Conseil National de Concertation et de Coopération des Ruraux (CNCR) et ses partenaires ont été reçus à l’Assemblée nationale en vue de préparer le processus de révision de la loi d’orientation Agro-Sylvo-Pastorale (LOASP), a indiqué l’organisation paysanne sur sa page Facebook.



« Vous êtes ceux-là qui auront la charge de réaliser les vœux des paysans sénégalais », c’est avec cette phrase que le président du CNCR, Nadjirou Sall a rappellé à ces élus combien les paysans comptent sur leur apport pour voter la loi d'orientation agro-sylvo pastorale qui leur sera soumise bientôt.



« Le Cncr, l'Ipar et l'ensemble des partenaires présents à l'Assemblée nationale ont exposé sur la pertinence de voter cette loi. Les députés, à travers leurs réactions, ont nous semble-t-il compris les enjeux », ajoute l’organisation paysanne.



Cette rencontre avec la commission des lois de l'Assemblée nationale est une étape dans la mise à niveau sur le processus de révision. D'autres rencontres sont prévues avec les députés pour une coordination des actions. Dans le sens de faciliter un vote à la majorité de cette loi à son passage devant les 165 députés.



Après 20 ans, la loi d’orientation Agro-Sylvo-Pastorale (LOASP) fera l’objet d’une révision.