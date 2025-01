Révision ordinaire des listes électorales : organisation des séminaires régionaux de formation

La Direction générale des élections a récemment communiqué, par le biais d’une note datée du 17 janvier 2025, les modalités d’organisation des séminaires régionaux de formation dans le cadre de la révision ordinaire des listes électorales. Ces séminaires, qui se dérouleront du 22 au 31 janvier 2025, sont conçus pour assurer une compréhension optimale des procédures de révision et de la mise en œuvre de ce processus.

La révision ordinaire des listes électorales, selon la DGE est un processus fondamental pour garantir la transparence et l’intégrité des élections. Dans ce cadre, elle a prévu une série de séminaires régionaux de formation et d’information qui se tiendront sur deux jours dans chaque région du pays.



Le premier jour de chaque séminaire sera dédié à la formation des formateurs sur la procédure de révision ordinaire. Ce séminaire sera animé en présence des autorités administratives, de leurs adjoints, ainsi que des chefs de bureau électoral. Un relais de formation sera également désigné par chaque préfet et sous-préfet. Cette première session vise à préparer les formateurs qui seront responsables de la diffusion des informations et des bonnes pratiques sur la révision des listes électorales.



Le second jour sera consacré à un séminaire d'information destiné aux représentants des partis politiques ou coalitions. Ces séminaires auront lieu sous la supervision des préfets et sous-préfets, et seront l’occasion de détailler les modalités et conditions de mise en œuvre de la révision des listes. Les représentants des partis politiques seront formés sur leurs droits et devoirs en tant qu’acteurs du processus électoral, avec la présence des autorités administratives titulaires et des deux adjoints au gouverneur.



Pour la région de Dakar, la Direction générale des élections a précisé que les séminaires d'information pour les représentants des partis ou coalitions se dérouleront au niveau départemental. Cela permet une meilleure organisation locale et un suivi plus ciblé dans cette région à forte densité démographique.





Les séminaires régionaux de formation et d'information se tiendront entre le 22 et le 31 janvier 2025. Ces séminaires ont pour objectif de garantir une large diffusion des informations nécessaires pour une révision efficace des listes électorales, un processus clé pour assurer la participation citoyenne et l’intégrité des prochaines élections.