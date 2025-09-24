Revivez le discours du Président Diomaye Faye à l’ONU : bilan, conflits et tragédie à Gaza

Abordant la situation au Proche-Orient, Bassirou Diomaye Faye a également évoqué la guerre à Gaza. « Le Sénégal réitère sa condamnation face à cette tragédie », a-t-il déclaré avec fermeté.

Le Président Bassirou Diomaye Faye s’est exprimé, ce mercredi 24 septembre 2025, à la tribune de la 80e Assemblée générale des Nations Unies. Dans son allocution, le chef de l’État a dressé un bilan critique de l’action de l’ONU, appelant l’organisation à jouer pleinement son rôle dans la promotion de la paix et de la sécurité, notamment sur le continent africain marqué par des foyers de conflits.