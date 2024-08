Rewmi : Abdou Salam Mbaye Coordonnateur de Djidah Thiaroye Kao quitte Idy

Abdou Salam Mbaye, du parti Rewmi et ex-Coordonnateur de Djidah Thiaroye Kao, annonce sa démission dudit parti. Il a fait l’annonce via une note où il exprime sa gratitude envers Idrissa Seck pour son soutien et remercie les membres du parti pour leur loyauté.



« Je tiens à informer toute l’opinion de ma décision de démissionner du parti REEW MI après 20 ans de militantisme pour convenances personnelles. Ce fut un honneur et un privilège pour moi d’avoir servi aux côtés de l’homme d’état chevronné qu’est le Président Idrissa Seck, que je remercie profondément au passage. Je remercie également tous mes frères de parti qui m’ont toujours témoigné de leur confiance et loyauté, que j’apprécie toujours autant », lit-on sur la note.



« À présent », poursuit l’ex coordonnateur de Thiaroye Kao, je veux écrire une nouvelle page, c’est pourquoi je donne rendez-vous à mes concitoyens, sous peu, dans le cadre d’un point de presse », a-t-il indiqué.



Par ailleurs, Abdou Mbaye annonce qu’il va tenir bientôt un point de presse pour dévoiler ses projets futurs.