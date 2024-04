Richard-Toll : la CSS offre des balles de paille de canne à sucre d’une valeur de 4 milliards à des éleveurs

La Compagnie sucrière sénégalaise (CSS) a offert, lundi, des balles de paille de canne à sucre d’une valeur de quatre (4) milliards de francs CFA aux éleveurs de la zone de Bardiale, un village situé près de Richard-Toll (nord).



Ce don intervient dans un contexte de soudure, les premières pluies n’étant pas encore tombées et le tapis herbacé ayant “disparu depuis le mois de novembre », a-t-il précisé lors de la cérémonie de remise de ces balles de paille à Bardiale, un village de la commune de Mbane.



Cette initiative est une manière pour la CSS d’accompagner les éleveurs dans cette période difficile marquée par la soudure. « Nous, on coupe quotidiennement nos parcelles de canne. La tige est envoyée au niveau de l’usine de production et la paille est donnée aux éleveurs » a expliqué Khassim Faye, chef du département qualité hygiène, sécurité, environnement à la Compagnie sucrière sénégalaise.