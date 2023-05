Rihanna : Le prénom original de son fils enfin révélé, la star avait lâché des indices...

Rihanna sait garder un secret, quand elle y tient. Alors que certains fans spéculaient sur le prénom de son fils, et avaient lancé la possibilité qu'il s'appelle Noah, le mystère est désormais levé. La princesse de la Barbade a finalement révélé le prénom de son aîné, qui soufflera sa première bougie le 13 mai prochain. Et il semble bien que c'est un choix en hommage à un artiste pour lequel ont opté Rihanna et A$AP Rocky. Le petit bout d'chou qui s'apprête à bientôt devenir grand frère s'appelle RZA Athelston Mayers. Un clin d'oeil certain à RZA, célèbre leader du groupe culte de rap Wu-Tang Clan, selon le Daily Mail.



D'ailleurs l'interprète de Stay avait laissé quelques indices, en arborant par exemple récemment un top Wu-Tang Clan, en portant son petit RZA dans les bras, au mois d'avril dernier. La star de 35 ans était ainsi photographiée à la sortie de l'une de ses adresses préférées à Santa Monica, le restaurant Giorgio Baldi. A$AP Rocky a de son côté quelques connexions avec le groupe culte puisqu'il a déjà collaboré avec l'un de ses membres, Raekwon, sur un titre en 2015. Alors que le prénom de RZA Athelston Mayers n'est désormais plus un secret, celui de sa nouvelle grossesse non plus.



Rihanna en robe de mariée

Rihanna, qui dévoile un ventre de plus en plus rond, a révélé cette nouvelle grossesse en février dernier, au Super Bowl, pendant le halftime show. Depuis, elle enchaîne les sorties et semble en pleine forme. On a pu il y a peu la voir à Paris en famille, après s'être déhanchée lors du concert de Jay-Z, pour la fondation LVMH. Ou plus récemment encore la chanteuse et businesswoman à la tête de l'empire Fenty a clôturé en beauté le gala du Met, dans une robe de mariée couleur crème signée Valentino et décorée de nombreux camélias, symbole de Chanel dont Karl Lagerfeld a été le directeur artistique durant de longues années. De quoi rendre fier son petit RZA Athelston Mayers et bientôt le prochain nouveau membre de la Fenty family.