Rive gauche du fleuve Falémé : le Président Diomaye suspend les opérations minières et la délivrance de titres jusqu’au 30 juin 2027

Par décret, le Président Bassirou Diomaye Faye a suspendu toute activité minière et la délivrance de titres miniers sur un périmètre de 500 mètres autour de la rive gauche du fleuve Falémé. Selon Radio Sénégal International (RSI) qui donne l’information, cette suspension va durer jusqu’au 30 juin 2027.



Cette décision vise à promouvoir le développement local, garantir la stabilité sociale, et renforcer l’ordre et la sécurité au profit des populations riveraines.



Cette mesure fait suite à la visite du ministre de l’Énergie, du Pétrole et des Mines, organisée conjointement avec ses collègues des Forces armées, de l’Environnement, du Travail et de l’Éducation nationale.