Riz local : l’État fixe le prix à 350 F CFA le kilo pour soutenir les producteurs

Le ministère de l’Industrie et du Commerce a annoncé, le 13 novembre 2025, la signature d’un protocole d’accord sur la commercialisation du riz sénégalais. Conclu la veille avec les acteurs de la filière rizicole et les organisations de commerçants, cet accord vise à encourager la consommation du riz local tout en renforçant le soutien aux producteurs nationaux.Le prix ex-usine du riz blanc a été fixé à 350 F CFA le kilogramme, un tarif destiné à « assurer une rémunération juste aux producteurs et à favoriser la consommation locale ». Les commerçants se sont engagés à acquérir la totalité des volumes disponibles sur les sites de production.Le ministère a également annoncé « la mise en place d’un mécanisme d’indexation des importations pour encourager l’approvisionnement du marché à partir de la production nationale. » Parallèlement, les délivrances de DIPA (autorisations d’importation) sont provisoirement suspendues dans l’attente d’une meilleure évaluation des stocks et de la production locale.Une vaste campagne de communication et de promotion sera lancée sous la supervision du ministère afin de valoriser le riz sénégalais et d’inciter les consommateurs à en faire un choix prioritaire. Un cadre interministériel réunissant les ministères du Commerce et de l’Agriculture a été créé pour suivre la mise en œuvre des décisions.Le ministère s’est félicité de cet accord, invitant toutes les parties à « œuvrer de concert pour en assurer le succès ».