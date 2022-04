Robert Lewandowski part au bras de fer avec le Bayern Munich

Se queda. Courtisé par le FC Barcelone qui veut en faire son nouveau numéro 9, Robert Lewandowski va rester au Bayern Munich. C'est en tout cas ce qu'a annoncé dimanche le directeur sportif bavarois, Hasan Salihamidžić, lors d'un entretien à Sky 90. «J'ai parlé avec Lewa. Nous allons aussi parler à son agent. Il a un contrat jusqu'en 2023. Nous avons tout notre temps. Nous avons le meilleur attaquant du monde et nous en sommes fiers. Nous n'avons pas encore négocié. Mais c'est ce que nous allons faire maintenant. Il va rester, il est encore sous contrat jusqu'en 2023».



Une sortie médiatique qui a fait grincer des dents au sein du clan Lewandowski. Selon SportBild, le Polonais n'aurait pas du tout apprécié les déclarations de son dirigeant. En privé, l'attaquant, qui a vécu cela comme un coup de pression, estime que cet été serait le meilleur moment pour s'en aller. Le footballeur, qui aura 34 ans le 21 août prochain, pense qu'il est temps de passer à une nouvelle étape et surtout il sait qu'il n'aura peut-être pas les mêmes propositions financières l'année prochaine lorsqu'il sera âgé de 35 ans.



Une réunion décisive



En public, son discours est forcément bien différent. Ce week-end, il a confié : «il y aura bientôt une réunion, mais jusqu'à présent, il ne s'est rien passé de particulier. Je remarque aussi tout ce qui se passe. La situation n'est pas si simple pour moi. J'ai également lu ce qui est dit dans les médias. Je peux seulement dire que ça n'a rien à voir avec moi». Ce qui est sûr, en revanche, c'est que c'est bien lui qui sera le sujet du rendez-vous entre le Bayern Munich et son agent Pini Zahavi. Une réunion de la dernière chance qui va se dérouler dans les prochaines heures selon Bild.



Le média allemand ajoute que les pensionnaires de l'Allianz Arena s'attendent à une rencontre très tendue avec le représentant de Lewy, qui devrait exprimer sa colère. Les relations entre les deux parties sont fraîches depuis le départ l'année dernière au Real Madrid de David Alaba, un autre poulain de Zahavi. Malgré cela, l'objectif des Munichois est toujours de trouver un terrain d'entente avec le clan Lewandowski afin que le joueur prolonge son bail. Bien qu'ils aient préparé une liste d'attaquants pouvant remplacer leur star, les Allemands veulent faire tout leur possible pour le prolonger et vont formuler une nouvelle offre.



Lewy a déjà la tête ailleurs



Mais Bild précise que la partie est très loin d'être gagnée puisque le Bayern Munich s'attend à ce que Pini Zahavi présente une demande de transfert de la part de son joueur ainsi que l'offre du FC Barcelone. Rappelons que les champions d'Allemagne réclament au moins 40 millions d'euros pour laisser filer leur attaquant vedette cet été, à un an de la fin de son contrat. Dans le camp du Polonais ce qui est sûr c'est que la tendance est plus que jamais à un départ. Lewy n'aurait pas apprécié la première offre de prolongation des Munichois. Un nouveau contrat de deux ans, jusqu'en 2024, avec un salaire identique de 25 millions d'euros par an.



De plus, outre l'élimination en Ligue des Champions face à Villarreal qu'il n'a pas du tout digéré, Robert Lewandowski ne serait pas un très grand fan de Julian Nagelsmann. En effet, il n'apprécierait pas le système de jeu mis en place car cela ne lui offrirait pas assez d'occasions de marquer des buts. Ce qu'il s'est bien gardé de dire à son coach, qui a demandé à ses joueurs la semaine dernière s'ils avaient des soucis avec lui. Dans le vestiaire bavarois, Lewy était resté silencieux, lui qui a certainement la tête ailleurs. A Barcelone très certainement.