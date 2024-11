Rodri rembarre le Real Madrid, une porte de sortie de rêve s’offre à Sergio Ramos

La pique de Rodri au Real Madrid



Le Real Madrid a reçu une pique de la part de Rodri. Le Ballon d’Or qui est pourtant annoncé dans le viseur du club madrilène, s’est payé son potentiel futur employeur. Comme le relaye le Daily Express, Rodri a critiqué le Real Madrid et l’a qualifié de mauvais perdant pour avoir boycotté sa victoire au Ballon d’Or. Le joueur de Manchester City a accusé le géant espagnol de manquer de classe et d’être irrespectueux envers lui et son club. C’est dit !



Sergio Ramos en Premier League ?



Sergio Ramos pourrait enfin retrouver un club et découvrir la Premier League à 38 ans, comme le relaye Sport ! Sans club depuis la fin de son contrat à Séville, l’Espagnol continue à se maintenir en forme. Il a reçu de belles propositions dans des championnats exotiques, mais rien n’a abouti. Si de folles rumeurs évoquaient un retour à Madrid, SR4 pourrait découvrir l’Angleterre puisque Newcastle serait intéressé par ses services et prêt à lui offrir un contrat de 18 mois. Affaire à suivre.



Amorim remercie Hojlund

Première victoire de l’ère Ruben Amorim à Manchester United ! Et le tacticien portugais peut remercier Rasmus Hojlund qui est «venu à la rescousse» pour sauver Manchester United, comme le placarde le Daily Mail. Les Red Devils ont lutté face à Bodo/Glimt. Tout avait pourtant très bien commencé puisque Garnacho avait ouvert le score après une petite minute de jeu. Mais le club norvégien a inscrit deux buts pour prendre l’avantage. Il a donc fallu un doublé de Rasmus Hojlund pour donner la victoire aux hommes de Ruben Amorim (3-2). «C’est donc ça l’amour», s’amuse le Daily Star avec le nom du coach portugais dans le texte. The Guardian souligne la première victoire d’Amorim sur le banc mancunien.