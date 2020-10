Roland-Garros : Iga Swiatek remporte son premier titre du Grand Chelem

On se demandait si Iga Swiatek n'allait pas être rattrapée par l'événement. Mais non. La Polonaise de 19 ans a traversé sa première finale de Grand Chelem comme elle avait abordé sa demi-finale, en pensant qu'elle disputait un premier tour. En tout cas, rien dans ses premières frappes ne semblait indiquer qu'il y avait la moindre tension dans son bras.



(...) Iga Swiatek est la première représentante de son pays à décrocher un titre du Grand Chelem. Elle était la deuxième Polonaise à atteindre la finale de Roland-Garros, après Jadwiga Jedrzejowska en 1939.

Elle pouvait alors se démener pour aller rejoindre son coach en tribunes, une entreprise qui a semblé plus ardue que la conquête de son premier titre du Grand Chelem, tant il lui a fallu faire des tours et des détours.



À 19 ans, Swiatek a fait souffler un vent de fraîcheur sur la terre battue de Roland-Garros. Elle a également tutoyé les plus grandes. Non seulement en démolissant la n°2 mondiale Simona Halep (6-1, 6-2), mais en égalant Justine Henin, dernière lauréate à n'avoir perdu aucun set dans son parcours en 2007. Une attitude exemplaire, un tennis intelligent, Swiatek a déjà tout des grandes.



L’Equipe