Roland-Garros : Serena Williams déclare forfait avant son deuxième tour

Serena Williams ne rentrera pas sur le court, ce mercredi, pour disputer son deuxième tour à Roland-Garros. L'Américaine a déclaré forfait pour le reste du tournoi avant son match face à Tsvetana Pironkova, programmé en deuxième rotation sur le Central. L'actuelle neuvième joueuse mondiale est touchée au tendon d'Achille.



« Après un court échauffement, j'ai parlé à mon coach (Patrick Mouratoglou), je lui ai demandé ce qu'il pensait, a-t-elle détaillé en conférence de presse. On a réfléchi et on a compris et que ce n'était pas la meilleure idée de jouer aujourd'hui (mercredi). C'est mon tendon d'Achille qui n'a pas eu assez de temps pour guérir après l'US Open. »



