Roland-Garros : Vainqueur à Paris, Carlos Alcaraz bat un record détenu par Rafael Nadal

Carlos Alcaraz a remporté son premier Roland-Garros hier, dimanche 9 juin, en venant à bout d’Alexander Zverev (6-3, 2-6, 5-7, 6-1, 6-2). L’Espagnol a décroché son troisième titre du Grand Chelem, pulvérisant au passage un record détenu par un certain… Rafael Nadal.



Jusqu’où peut-il aller ? À 21 ans et 35 jours, Carlos Alcaraz a remporté son premier Roland-Garros, en prenant le meilleur sur l’Allemand Alexander Zverev, après un combat de 4 h 19 (6-3, 2-6, 5-7, 6-1, 6-2). L’Espagnol, qui prend au passage la 2e place du classement ATP derrière Jannik Sinner, s’est ainsi adjugé son troisième titre du Grand Chelem, après l’US Open 2022 et Wimbledon 2023.



Cette victoire, logique tant il a dominé Zverev dans les deux derniers sets, permet à un Carlos Alcaraz historique de battre un record détenu jusqu’ici par un autre Espagnol, vainqueur à 14 reprises de Roland-Garros, un certain Rafael Nadal.



Déjà détenteur du record de précocité du joueur le plus jeune à atteindre trois finales de Grand Chelem sur les trois surfaces (terre battue, dur, gazon), Carlos Alcaraz est logiquement devenu le plus jeune joueur à avoir remporté trois monuments sur ces trois différentes surfaces.



Son sacre hier sur la terre battue parisienne lui permet donc de détrôner Rafael Nadal comme joueur le plus jeune à faire le triplé (21 ans et 35 jours pour Alcaraz contre 22 ans et 243 jours pour Nadal).



Dans son viseur désormais : le record du joueur le plus jeune à avoir remporté les quatre Grand Chelem détenu… par Rafael Nadal. Carlos Alcaraz a le luxe d’avoir du temps pour aller chercher l’Open d’Australie, le majeur qui manque à son palmarès, son illustre prédécesseur majorquin s’étant adjugé les quatre grands tournois à « seulement » 24 ans.





Avec Ouest-France