Rond-point liberté 6 : "les déguerpis qui ne présentent aucun document ne seront pas indemnisés" (BRT)

La journée de ce vendredi 21 février 2020 risque d’être très mouvementée au rond-point Liberté 6, un quartier de Dakar. Tous les commerçants installés dans les périphéries vont être déguerpis. Et, selon la responsable de l’Unité environnementale et sociale du Bus Rapi Trasit (Brt), Khady Ndiaye Kébé qui se veut claire, les déguerpis qui sont recensés et qui ne présentent aucun document ne seront pas indemnisés.



« Comme l’a dit le préfet du département de Dakar. Ces commerçants ont reçu leur paiement et leur sommation. Il y a eu des réunions qui se sont tenues à la préfecture avec les délégués pour leurs expliquer comment ça va se passer. Et, on va programmer cette opération », a expliqué la responsable de l’ Unité environnementale et sociale du Brt sur la Rfm.



Mme Kébé de souligner : « Si une personne se réclame un droit et qu’elle ne peut pas justifier et que lors de la gestion de cette réclamation elle n’était pas là, elle n’est pas éligible à une compensation. La politique de cette opération, c’est qu’il faut être éligible pour être payer ».