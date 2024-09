Ross Béthio : 3 morts et 5 blessés dans un accident de la circulation

La route a encore fait des victimes. Un grave accident qui s'est produit dans la nuit du samedi 21 septembre entre Rosso et Ross Béthio, dans le nord du Sénégal, fait 8 victimes. Il s'agit de 3 morts sur le coup et de 5 blessés.



A l'origine du drame, une collision entre un véhicule de type 7 places et un bus en provenance de Dakar. Ce dernier a percuté le véhicule « 7 places » en direction de Saint-Louis, à 18 km de Richard-Toll.



Les corps sans vie ainsi que les blessés ont été transportés à l’hôpital de Richard-Toll par les sapeurs-pompiers.