Ross Béthio : la dengue fait son retour avec onze (11) cas

Onze (11) cas de dengue ont été confirmés cette semaine à Ross Béthio, une commune située à une trentaine de kilomètres de Saint-Louis, dans le Nord du Sénégal. Cette résurgence de la maladie a suscité une certaine inquiétude, même si les autorités sanitaires assurent avoir la situation en main.



D’après Le Quotidien, une atmosphère de préoccupation règne à Ross Béthio. Le centre de santé secondaire local est actuellement l'endroit le plus fréquenté, avec une affluence record. Le médecin-chef de cet établissement, le Dr Djibril Sow, a signalé que 587 personnes ont été consultées au cours de la dernière semaine, parmi lesquelles 226 ont été hospitalisées. La majorité de ces patients se plaignaient de douleurs articulaires et de fièvre.



Sur les prélèvements réalisés et envoyés en laboratoire pour analyse, onze (11) sont revenus positifs pour la dengue. Le centre de santé a dû faire face à une situation difficile cette semaine, avec un nombre de consultations dépassant largement les capacités, le Dr Sow assure que tous les malades ont été pris en charge.



Les onze patients testés positifs reçoivent actuellement un traitement et, selon le médecin-chef, ne sont pas en danger, bien que certains présentent quelques complications.



La dengue, également appelée « grippe tropicale », est causée par un virus transmis à l'homme par le moustique Aedes, habitant les eaux claires.