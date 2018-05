Rosso Mauritanie : Un Sénégalais retrouvé pendu dans sa chambre

Les Sénégalais vivant à Rosso Mauritanie sont plongés dans la tristesse avec le décès de l’un des leurs. En effet, de père sénégalais e t de mère mauritanienne, Moussa Diallo a été retrouvé pendu dans sa chambre. Souffrant de problèmes gastriques, le jeune homme âgé de 34 ans qui était maçon de formation n’a pu se rendre au travail ce ma t in, préférant laisser ses cousins avec qui il vivait y aller seuls.



Mais ces derniers, qui n’ont pas pu décrocher de travail en ce lundi, on t rebroussé chemin pour rentrer à leur domicile. Et c’est arrivé dans leur chambre qu’ils ont retrouvé leur cousin au bout d’une corde, sans vie, annonce la Rfm.



La police mauritanienne qui a ouvert une enquête privilégie cependant la pis t e d’un suicide. Car, à-t-elle laissé entendre, la porte e t la fenêtre de la chambre étaient fermées de l’intérieur.