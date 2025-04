Rosso : un individu interpellé puis déféré pour recel de voiture, détention et usage de faux documents administratifs

Le Commissariat spécial de Rosso Sénégal a procédé à l’interpellation, le 20 avril 2025, d’un individu pour recel de véhicule, détention et usage de faux documents administratifs.



Cette interpellation selon la police nationale, fait suite à l’exploitation d’un renseignement opérationnel faisant état d’un véhicule de marque Peugeot 3008 loué le 15 avril 2025 en Italie et pour une durée de 8 jours par le sieur R.S, italien de son état.



Grâce à la géolocalisation et à une étroite collaboration entre services, le véhicule a été suivi depuis le Maroc, en passant par la Mauritanie, jusqu'à son interception à Rosso Sénégal. À son bord, le nommé C.A.T. FALL a été interpellé. Les documents fournis lors de son contrôle présentaient des anomalies, notamment une carte grise falsifiée par rapport à l’original.



Interrogé, C.A.T. Fall a déclaré avoir acquis la voiture par l’intermédiaire de son ami B. Leye qui l’aurait acheté auprès d’un ressortissant italien, fournissant ainsi un acte de vente douteux établi à son nom.

Face aux éléments recueillis, il a été déféré devant le procureur du tribunal de Grande Instance de Saint-Louis pour recel de véhicule, détention et usage de faux documents administratifs.