Rouen : Un joueur sénégalais au cœur d’une polémique sur une possible double identité

Jeune espoir ou joueur confirmé ? La question se pose actuellement concernant Serigne Faye, attaquant du FC Rouen 1899, club de National (D3 française). Arrivé en France en novembre 2022 pour s’engager avec la réserve de Montpellier, le Sénégalais est actuellement dans le viseur de plusieurs clubs de National qui envisagent, comme l’a fait l’US Concarneau début mars, d’effectuer une demande d’évocation.



Ce recours "prévaut, avant l’homologation d’un match, en cas de fraude sur l’identité d’un joueur" indiquent notamment les règlements généraux de la FFF. Car Serigne Faye aurait évolué sous une double identité, indique Foot Amateur qui a enquêté sur la situation de celui qui a fêté ses 21 ans le 5 mars dernier. C’est en tout cas ce qu’indique sa licence actuelle, mais une deuxième existerait au sein de la Fédération sénégalaise. La photo et la signature seraient identiques.



Il a joué contre le PSG en Ligue 1

Mais un détail joue un rôle très important dans cette histoire : les dates de naissance. Alors que tout indique que l’actuel buteur du FCR a 21 ans, la seconde licence évoque une naissance en 1998, soit six ans plus tôt. Serigne Faye né à la fin des années 90 aurait longtemps évolué en Égypte et le média français avance que "les deux joueurs semblent vraiment les mêmes".



Après son passage à Montpellier, où il avait disputé deux matchs de Ligue 1 dont un contre le PSG, Sérigné Faye (2004) avait rejoint le Recreativo Granada, avant un retour en France en début d’année.



Selon Foot Amateur, le FC Rouen 1899, actuellement 9e de National avec 30 points, soit six d’avance sur le premier relégable, pourrait être lourdement sanctionné si cette double identité était avérée.



Le club normand pourrait écoper d’un retrait de huit points, et ainsi se retrouver bon dernier du championnat avec 22 unités. Mais la demande d’évocation réalisée par l’US Concarneau début du mois avait été refusée par la FFF. Alors, Serigne Faye, jeune espoir ou joueur confirmé ?