Royaume-Uni: forte hausse des arrivées clandestines de migrants par la Manche en 2024

Au total, 36 816 personnes ont réussi la périlleuse traversée durant l'année écoulée, soit 25% de plus qu'en 2023, mais moins que le record atteint en 2022, avec 45 774 arrivées.L'année 2024 affiche toutefois un triste record, avec au moins 76 personnes mortes en tentant la traversée, dans une vingtaine de naufrages. Rien que dimanche dernier, au moins trois migrants sont morts lors du départ depuis Sangatte (Pas-de-Calais) d'un bateau vers l'Angleterre.Ce phénomène est devenu un enjeu majeur de la politique britannique, à la fois pour les précédents gouvernements conservateurs, qui avaient promis de « reprendre le contrôle » des frontières après le Brexit, que pour les travaillistes arrivés au pouvoir cet été.Au total, depuis 2018 et l'apparition de ces traversées dans la foulée du renforcement des contrôles des camions empruntant le tunnel sous la Manche, plus de 150 000 migrants sont arrivés au Royaume-Uni par ce biais. Ils représentent désormais l'essentiel des arrivées illégales détectées par les autorités.Sur le seul mois de décembre 2024, plus de 3 200 migrants ont effectué la traversée, avec 322 personnes arrivées le 28 décembre ou 451 le jour de Noël, et plus de 400 encore le lendemain.Les données complètes sur leur nationalité seront publiées ultérieurement, mais entre septembre 2023 et septembre 2024, les principaux pays d'origine étaient l'Afghanistan, l'Iran, la Syrie, le Vietnam et l'Érythrée.À son arrivée au pouvoir en juillet, le gouvernement de Keir Starmer est revenu sur le projet controversé des conservateurs d'expulser des migrants vers le Rwanda, et a promis de renforcer la lutte contre les réseaux de passeurs , qu'il entend traiter « comme des terroristes ».