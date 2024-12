Rufisque : Le maire dénonce des pertes massives de recettes et appelle à une réforme urgente

Dr Oumar Cissé, maire de la ville de Rufisque, a tiré la sonnette d’alarme sur la situation financière critique de sa municipalité. En cause, une réforme fiscale mise en place en 2019 qui a drastiquement réduit les ressources de la ville, menaçant son développement et sa capacité à fournir des services publics de base.



L'édile de la ville a rappelé que" les principales ressources financières de Rufisque reposent sur trois piliers. La CEL/VL (Contribution Économique Locale sur les Valeurs Locatives), estimée entre 1,3 et 1,4 milliard de FCFA. La CEL/VA (Contribution Économique Locale sur la Valeur Ajoutée), qui a chuté de 1,75 milliard FCFA en 2020 à seulement 17 millions FCFA en 2024. La redevance Sococim, fixée depuis 2006 à 1,3 milliard FCFA. "



Cette baisse drastique des revenus de la CEL/VA, qualifiée d’« effondrement fiscal » par le maire, "met en péril l’équilibre budgétaire de la ville et freine ses projets d’investissement."



La réforme fiscale de 2019, qui a remplacé l’ancienne patente par la CEL/VA et la CEL/VL, visait à moderniser la fiscalité locale. Toutefois, selon Dr Cissé, " cette réforme a gravement pénalisé Rufisque en éclatant ses revenus fiscaux entre plusieurs collectivités. Nous étions une ville industrielle avec un fort potentiel économique. Avec la réforme, nos revenus ont été partagés et nous n’avons reçu qu’une maigre compensation. "



La loi prévoyait un fonds de stabilisation pour compenser les pertes des villes pendant une période de quatre ans. Or, selon Dr Cissé, " cette compensation n’a jamais été respectée. Les montants alloués n’ont jamais atteint les niveaux prévus par la loi. Par exemple, au lieu des 1,5 milliard FCFA attendus , nous n’avons reçu que 830 millions FCFA en 2023. "



Des déficits budgétaires persistants



Cette réduction des ressources a entraîné une série de déficits budgétaires. En 2021, Rufisque enregistrait un déficit de 300 millions FCFA, aggravé en 2022 avec une perte supplémentaire de 425 millions FCFA. Le maire a également dénoncé une gestion politisée des finances publiques. " Cette baisse soudaine et injustifiée des recettes est le résultat de décisions politiciennes. Nous demandons l’application stricte de la loi pour stabiliser nos finances ", a-t-il déclaré.



Face à cette situation, Dr Cissé propose plusieurs solutions : " Réviser la loi fiscale pour garantir une répartition plus équitable des ressources. Améliorer la gestion locale en renforçant les mécanismes de collecte des impôts fonciers. Soutenir les investissements en infrastructures grâce à des partenariats public-privé. Créer un nouveau fonds de stabilisation pour protéger les villes vulnérables aux réformes."



Malgré les défis, le maire reste déterminé à améliorer la situation. Il met en avant des efforts pour renforcer la gouvernance et attirer des financements supplémentaires. « Nous avons pu éponger une partie des déficits passés, mais sans des réformes profondes, notre marge de manœuvre reste limitée », a-t-il conclu.