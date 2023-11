Rufisque: deux frères arrêtés alors qu’ils tentaient de convoyer 10 Gambiens en Espagne

Le Commissariat central de Rufisque a mis fin aux activités d'un réseau de trafic international de migrants opérant dans la région de Dakar. Sous la direction du commissaire M. Lamarana Diallo, les autorités policières ont réussi à arrêter et à déférer au parquet deux (2) frères, B. Gaye et A. Gaye.



L'opération a permis de mettre un terme aux rêves d'émigration clandestine de dix (10) ressortissants gambiens, qui avaient individuellement déboursé des sommes allant de 300 000 à 500 000 F CFA dans l'espoir d'être acheminés clandestinement vers l'Espagne par voie maritime, selon les informations communiquées par la police.



L'affaire a été révélée après que le commissaire eut reçu des informations concernant un réseau opérant dans le quartier de Darou Rahmane. Une descente de police a permis de surprendre les dix candidats à l'émigration irrégulière dans une maison en construction, avant d'être tous conduits au commissariat pour interrogatoire.



Les deux frères, B. et A. Gaye, présumés organisateurs de ce réseau de trafic de migrants, ont été appréhendés dans leur domicile familial. Au terme de leur interrogatoire, les deux mis en cause ont été déférés au parquet pour « association de malfaiteurs et trafic de migrants ».