Rufisque : trois (3) trafiquants interpellés avec 39 kg de chanvre indien

Le Commissariat central de Rufisque a procédé à l’interpellation de trois (03) individus en possession de trente-neuf (39) kg de chanvre indien. Selon la Police nationale, ces interpellations sont consécutives à l’exploitation d’un renseignement opérationnel faisant état d’une pirogue transportant du chanvre indien devant accoster au quai de pêche de la ville éponyme, dans la nuit du 20 au 21 mai 2025.



Sur ce, les éléments de la brigade de recherches déployés sur place ont aperçu un véhicule de marque Opel avec deux (02) personnes à bord, à quelques mètres du quai. Quelques temps après, une pirogue a accosté et ledit véhicule s’est approché, renseigne la même source.



A cet effet, les deux individus à bord du véhicule et un autre sur une moto ont débarqué les blocs de chanvre indien de la pirogue avant de les embarquer dans le véhicule.



C’est à ce moment précis que les éléments sont intervenus et ont interpellé les trois (03) individus.



D’après la Police, les mis en cause ont été placés en position de garde à vue pour détention et trafic de chanvre indien. L’enquête suit son cours aux fins d’interpeller toute personne impliquée dans cette affaire.