Ruiné, menacé d’expulsion et au bord du suicide, Emmanuel Eboué pourrait trouver de l’aide auprès de Galatasaray

En cette période de Noël, le club turc de Galatasaray a décidé de tendre la main à un de ses anciens joueurs actuellement en grande difficulté. L’ancien international ivoirien Emmanuel Eboué a connu dernièrement une descente aux enfers suite notamment au divorce avec sa femme. Dans les colonnes du tabloïd anglais The Daily Miror, l’ancien joueur passé par Arsenal raconte avoir été ruiné et explique qu’il vit aujourd’hui avec la peur de se faire expulser de chez lui par des huissiers. « Dans ma maison, j’éteins parfois les lumières parce que je ne veux pas que les gens sachent que je suis à l’intérieur », lâche-t-il.



Le joueur, aujourd’hui sans ressources, est tombé en dépression et il avoue aujourd’hui avoir déjà songé au suicide. A la fin de son entretien, Emmanuel Eboué, qui vit en Angleterre, a même lancé un appel du pied à son ancien club d’Arsenal, afin de retrouver un emploi et d’entamer une nouvelle vie. Mais c’est donc finalement de Turquie que l’appel a été entendu.



« Nous avons entendu les nouvelles à propos d’Eboué dans le vestiaire, j’en ai été informé, nous allons faire tout ce que l’on peut pour aider mon ami », a déclaré Fatih Terim, l’entraîneur de Galatasaray, à CNN Turk. Celui-ci a eu Eboué sous ses ordres entre 2011 et 2013. Selon les dernières informations, le club turc pourrait proposer à son ancien joueur un poste d’entraîneur adjoint de l’équipe des moins de 14 ans. Peut-être le début de la fin de la galère pour l’ancien stambouliote.